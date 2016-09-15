"Тут был "русский мир": Жебривский раскрыл цель визита на Донбасс глав МИД Франции и Германии (фото)

16:00, 15 сентября 2016
Война
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Сегодня Донецкую область посетили три министра иностранных дел Украины – Павел Климкин, Германии – Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции – Жан-Марк Эро.

Эро, Штайнмайер, Донбасс / facebook.com/zhebrivskyi

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

По его словам, ключевая задача визита, чтобы Штайнмайер и Эро воочию увидели, что оставляет после себя в Украине "русский мир".

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"Мы посетили Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Краматорске, разрушенный мост через реку Казенный Торец и Центр психосоциальной реабилитации в Славянске", - рассказал Жебривский.

Эро, Штайнмайер, Донбасс / facebook.com/zhebrivskyi

Также политик рассказал главам МИД о позиции Украины относительно "особого статуса" Донбасса и выборов на оккупированной территории.

Жебривский отметил, что лучшим результатом поездки Штайнмайера и Эро на Донбасс будет их давление на Россию.

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