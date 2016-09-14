Генштаб России отдал боевикам приказ о полном прекращении огня на Донбассе - разведка

Об этом Главное управление разведки сообщило на своей странице в Facebook.

Также разведка отмечает, что командование 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов ВС РФ отдало приказ продолжать обстрелы до указанного срока прекращения огня, что привело к значительному наращиванию течение минувших суток интенсивность обстрелов позиций сил АТО, в т.ч. с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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"По опорным пунктам наших подразделений на Славянском и Донецком направлениях были применены 122 и 152-мм артиллерии, а также 82 и 120-мм минометные системы", - отметили в ГУР.

Ранее главари «ДНР» и «ЛНР» заявили о готовности прекратить огонь на Донбассе ночью с 14 на 15 сентября.

Очередная договоренность о режиме тишины с 1 сентября была достигнута на переговорах Трехсторонней контактной группы в конце августа. Первые дни интенсивность боевых действий значительно снизилась, но потом началась новая эскалация.