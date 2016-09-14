С начала суток зафиксировано уже 15 обстрелов сил АТО - штаб

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель пресс-центра штаба АТО Иван Арефьев.

"С 00:00, уже в настоящее время зафиксировано 15 обстрелов наших защитников. В основном боевики вели огонь по Донецкому направлению, применяя калибр, запрещенный Минскими договоренностями, - 152-й и 122-й калибр, по Зайцево. Применяли также минометы, пулеметы и стрелковое оружие. На провокации мы вправе отвечать, но мы стараемся придерживаться Минских договоренностей и очень редко даем отпор противнику - при явной угрозе личному составу или если мы видим, что есть угроза местному населению", - сообщил он.

Читайте такжеНападение на украинских военных в Луганской области совершил вооруженный дезертир - СМИПо его словам, на Донецком направлении боевики с 23:00 открывали огонь из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии.

"Так, 152-й калибр они применили по Зайцево 3 раза, и выпустили 83 снарядов. А по Авдеевке применили 122-й калибр 2 раза, и выпустили 29 снарядов по позициям наших защитников", - сообщил спикер АТО.

Напомним, за прошлые сутки штаб АТО зафиксировал резкий рост количества обстрелов со стороны оккупантов на Донбассе - до 56.

Из них 37 пришлось на Донецкое направление, 14 - на Мариупольское. В Луганской области зафиксировано 5 обстрелов.