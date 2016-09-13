Турчинов: в вопросе реформирования сектора безопасности и обороны сделано значительно больше, чем в других секторах

Секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью УНИАН рассказал о достижениях в реформировании системы обороны за время российской военной агрессии.

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"Вначале СНБО создавался как некий аналитический центр, потом это была тихая кадровая заводь для "хороших" людей, для которых в Кабмине места не находилось. Но, в условиях войны, в условиях агрессии, этот орган начал профессионально работать… Финансирование в мирные времена было значительно больше. В военное время каждую копейку приходится направлять в армию, в национальную гвардию… Но при этом, даже при минимальном финансировании, система может работать", - сказал Турчинов.

Среди достижений последних лет он отметил создание ситуационного центра, решение о создании которого было принято еще 10 лет назад. По словам Турчинова, деньги, выделенные на эти цели, ранее несколько раз списывались, но ничего не происходило: "Мы за месяц отработали эту тему, подготовили программное обеспечение, систему управления, и запустили Главный ситуационный центр, который не уступает по своим возможностям аналогам в ведущих странах. Сегодня создана многоуровневая система, которая включает в себя как Главный ситуационный центр СНБО, так и ситуационные центры, созданные во всех силовых структурах и в регионах, для того, чтобы оперативно можно было оценить любую угрозу, любую проблему, прогнозировать развитие ситуации и быстро принимать правильные решения".

Кроме того, Турчинов напомнил, что в Украине была принята Стратегия нацбезопасности, Концепции реформ сектора безопасности и обороны, Военная доктрина, Стратегический оборонный бюллетень, Стратегия кибербезопасности.

"Это – тот фундамент, на котором базируется видение нашей оборонной перспективы и безопасности страны. При этом, это и детальный план реформ всех силовых структур", - говорит секретарь СНБО.

По мнению Турчинова, в вопросе реформирования в секторе безопасности и обороны сделано значительно больше, чем в других секторах. Здесь он вспомнил о постепенном переходе украинской армии на стандарты НАТО, отработке эффективной системы защиты защиты государства и граждан.

"Фундамент заложен. Теперь, безусловно, очень важно, чтобы все руководители силовых ведомств обеспечили качественную реализацию запланированного. Мы не можем их подменять в руководстве силовыми структурами, мы можем только контролировать выполнение и координировать их работу. Но, со своей стороны, никому саботировать и сачковать не дадим", - подытожил Турчинов.