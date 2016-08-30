За сутки на Донбассе погиб один военный, 9 получили ранения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военный погиб, 9 ранены и 2 получили контузию», - сообщил он.

За минувшие сутки российские оккупационные войска 91 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие суткив зоне АТО один украинский военнослужащий погиб, девять получили ранения.