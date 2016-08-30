Геращенко: пропавшими без вести на Донбассе числятся около 500 человек

Об этом заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в эфире телеканала ICTV, передает LB.ua.

"Сегодня в списках пропавших безвести находится около 500 человек. Очень много тех, кто исчез после Иловайска", - сказала она в понедельник вечером.

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Своей задачей, как представителя в гуманитарной подгруппе, Геращенко назвала освобождение заложников, которые остаются в плену.

"Моя задача также найти пропавших без вести", - добавила вице-спикер.

Кроме того, она заявила о необходимости обеспечить допуск на территорию Донбасса представителей международной миссии Красного креста для поиска пропавших без вести.

По словам Геращенко, во вторник в Украину прибывает миссия Международного Комитета Красного Креста для обсуждения этих вопросов.