Турчинов об ОПК: должен обеспечить войско современным оружием, которое сможет "переломить хребет врагу"
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что отечественная оборонная промышленность должна обеспечить украинские Вооруженные силы современным оружием, которое сможет "переломить хребет врагу".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО сказал после презентации новейшего оружия и техники к пятилетию ГК "Укроборонпром".
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"За два последних года объем производства увеличился втрое, я подчеркиваю: втрое. Это рекордная цифра, и без этого производства мы не могли бы отстоять нашу Украину. И сегодня задача перед нашими производителями, нашими конструкторами, перед нашими учеными - создать современное, качественное оружие и военную технику, которая в первую очередь ничем не уступает российским аналогам", - заявил Турчинов.
"Мы должны обеспечить Вооруженные силы оружием и военной техникой, которая сможет переломить хребет врагу", - подчеркнул он.