Турчинов об ОПК: должен обеспечить войско современным оружием, которое сможет "переломить хребет врагу"

14:02, 29 августа 2016
Война
1246 1

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркивает, что отечественная оборонная промышленность должна обеспечить украинские Вооруженные силы современным оружием, которое сможет "переломить хребет врагу".

Турчинов / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО сказал после презентации новейшего оружия и техники к пятилетию ГК "Укроборонпром".

Читайте также"Точнее аналогов РФ поражают цели": Турчинов рассказал подробности успешного испытания украинских ракет

"За два последних года объем производства увеличился втрое, я подчеркиваю: втрое. Это рекордная цифра, и без этого производства мы не могли бы отстоять нашу Украину. И сегодня задача перед нашими производителями, нашими конструкторами, перед нашими учеными - создать современное, качественное оружие и военную технику, которая в первую очередь ничем не уступает российским аналогам", - заявил Турчинов.

"Мы должны обеспечить Вооруженные силы оружием и военной техникой, которая сможет переломить хребет врагу", - подчеркнул он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter