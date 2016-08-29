Турчинов об ОПК: должен обеспечить войско современным оружием, которое сможет "переломить хребет врагу"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО сказал после презентации новейшего оружия и техники к пятилетию ГК "Укроборонпром".

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"За два последних года объем производства увеличился втрое, я подчеркиваю: втрое. Это рекордная цифра, и без этого производства мы не могли бы отстоять нашу Украину. И сегодня задача перед нашими производителями, нашими конструкторами, перед нашими учеными - создать современное, качественное оружие и военную технику, которая в первую очередь ничем не уступает российским аналогам", - заявил Турчинов.

"Мы должны обеспечить Вооруженные силы оружием и военной техникой, которая сможет переломить хребет врагу", - подчеркнул он.