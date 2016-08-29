Огонь до рассвета: боевики стреляли из тяжелой артиллерии по Архангельскому

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, 37 обстрелов зафиксировано на Донецком, 27 на Мариупольском и 12 на Луганском направлениях.

«На Донецком направлении до рассвета противник вел огонь из тяжелой артиллерии калибра 152 мм по Архангельскому. Вечером более сотни снарядов калибра 122 мм враг выпустил по Авдеевке, проведя в течение двух часов серию из четырех обстрелов, три снаряда того же калибра были выпущены по Пескам», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке Авдеевка - северные окраины Горловки - оккупанты активно применяли минометный огонь, в том числе запрещенного 120-мм калибра, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

«К тому же по Авдеевке враг вновь провел массированный обстрел из танков, выпустив более четырех десятков снарядов. В районе Светлодарской дуги противник вел огонь из минометов 82 мм калибра и задействовал боевые машины пехоты, по Новоселовке Второй нанес удар из противотанкового ракетного комплекса. По укреплениям в Луганском, Песках и Авдеевке враг применил зенитные установки. Защитники Песков и Опытного попали в снайперские прицелы»,- подчеркнули в штабе.

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«На Мариупольском направлении враг выпустил более шести десятков артиллерийских снарядов калибра 122 мм по Широкино, еще около семи единиц - по укреплениям в Талаковке. В Марьинке, Тарамчуке, Красногоровке и Талаковке противник вел минометный, гранатометный и пулеметный огонь, Широкино, Водяное, Новотроицкое и Гнутово обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, в Новогригоровке и Старогнатовке огонь открывался из автоматических станковых гранатометов. В Марьинке зафиксирована активность боевых машин пехоты, к тому же здесь и в Широкино проявил себя снайпер», - подчеркнули в пресс-центре.

В Луганской области по позициям в Новоалександровке, Новозвановке и Желтом боевики вели гранатометный огонь, в Золотом применили стрелковое оружие. Обстрелы Станицы Луганской продолжались с использованием минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи позиций Новоалександровки активизировался снайпер.

«Дважды над нашими позициями зафиксирован пролет БПЛА», - добавили в штабе.