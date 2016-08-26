Испытания новой украинской ракеты: военный эксперт раскрыл место запуска и подробности события

Об этом сообщил военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Рабочее название комплекса «Ольха». Пуски состоялись на полигоне под Одессой – в месте, где подобные испытания проводились впервые. При этом в зоне пуска были закрыты воздушное пространство и морская акватория, развернуты средства контроля и телеметрии", - написал он.

Па данным Згурца, данный комплекс может рассматриваться как замена оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка», с улучшенными на порядок показателями точности попадания, нежели у «Точки».

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"Все комплектующие для производства «Ольхи» – отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо, новую боевую часть. Одна из «изюминок» - система управления ракетой. Она предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей”, - добавил он.

По информации эксперта, в кооперацию по созданию и производству нового комплекса и ракеты включены ведущие предприятия ОПК Украины при интегрирующей роли киевского конструкторского бюро «Луч».

Как сообщал УНИАН, весной этого года ракета украинского производства прошла успешное огневое испытание. В январе этого года президент Украины Петр Порошенко заявил о реализации нескольких стратегически важных для страны проектов - современного ракетного комплекса «Ольха», а также крылатой ракеты на основе технических решений проекта «Нептун». Президент подчеркнул, что эти планы не должны ограничиться только лозунгами и призывами, им необходимо финансирование и выполнение в конкретные сроки.