Боевики дважды обстреляли контрольный пост "Марьинка"

11:25, 21 августа 2016
Война
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 Боевики дважды обстреляли контрольный пост «Марьинка», где несут службу пограничники и военнослужащие Вооруженных Сил Украины.

пункт пропуска кпвв кпп марьинка / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По данным ГПСУ, обстрелы произошли вчера вечером из н.п. Александровка. Оккупанты использовали гранатометы и пулеметы.

«Пострадавших среди военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали», - подчеркнули в ведомстве.

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