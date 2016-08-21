Боевики дважды обстреляли контрольный пост "Марьинка"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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По данным ГПСУ, обстрелы произошли вчера вечером из н.п. Александровка. Оккупанты использовали гранатометы и пулеметы.

«Пострадавших среди военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали», - подчеркнули в ведомстве.