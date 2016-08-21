Боевики дважды обстреляли контрольный пост "Марьинка"
11:25, 21 августа 2016Война
1527 1
Боевики дважды обстреляли контрольный пост «Марьинка», где несут службу пограничники и военнослужащие Вооруженных Сил Украины.
Пострадавших нет / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
Читайте такжеГенштаб: у границы с Крымом войска РФ развернулись в боевые порядки, под Армянском замечен "Град"
По данным ГПСУ, обстрелы произошли вчера вечером из н.п. Александровка. Оккупанты использовали гранатометы и пулеметы.
«Пострадавших среди военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали», - подчеркнули в ведомстве.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter