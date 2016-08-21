Миссия ОБСЕ сообщила, что ее наблюдатели попали под обстрел на Луганщине

Как сообщает Радио Свобода, по данным миссии ОБСЕ, инцидент произошел днем в субботу, 20 августа, в селе Новоалександровка на Луганщине. Это село расположено возле линии контакта на оккупированной территории. Четверо наблюдателей, которые руководили посадкой беспилотного аппарата, услышали по крайней мере пять очередей из легкого стрелкового оружия - скорее всего, из автомата - из соседнего леса метрах в 50 от них. Они легли на землю, отползли к своим авто и быстро, в течение двух минут со времени выстрелов, уехали. В результате обстрела люди не пострадали. Авто и беспилотник также не были повреждены.

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Наблюдатели также сообщили, что они находились на холме, и их было хорошо видно со всех сторон. По их словам, ближайшие известные им позиции Вооруженных сил Украины, над которыми перед тем пролетел их беспилотник, были примерно в 900 метрах на запад, ближайшие известные позиции группировки «ЛНР» - примерно за 1000-1500 метров на восток.

В сообщении отмечается, что об этом инциденте наблюдатели поинформировали Совместный центр контроля и координации.