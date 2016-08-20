За прошедшие сутки один украинский военный погиб, 4 получили ранения - Мотузяник

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Он выразил соболезнования родным и близким погибшего воина.

Как сообщал УНИАН, вчера российские оккупационные войска 49 раз открывали огонь по позициям подразделений Вооруженных сил Украины.