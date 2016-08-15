Гражданин РФ сбежал от боевиков, чтобы воевать за Украину – пограничники (видео)

Вчера, 14 августа, на блокпосту "Майорск" пограничный наряд Краматорского отряда и военнослужащие ВСУ остановили мужчину, который следовал с неподконтрольной Украине территории. Во время проверки документов 37-летний мужчина предоставил паспорт гражданина России. Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ.

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"Выходец из Чечни в ходе беседы отметил, что имеет желание поступить в добровольческие украинские батальоны. Однако, как выяснили пограничники, до этого мужчина служил в рядах российско-террористических войск в Луганской и Донецкой областях. Впоследствии он полностью разочаровался в действиях боевиков и после очередного конфликта с руководителями террористических подразделений при первой возможности сбежал. К тому же мужчина добавил, что среди тех, кто не желает служить вместе с боевиками, он такой не один", - говорится в сообщении.

Этого гражданина передали для дальнейшей проверки и установки всех других обстоятельств правоохранителям в Донецкой области.