"ДНР" развернет вокруг Горловки "заградотряды" для борьбы с массовым дезертирством - разведка

Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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«В связи с массовыми случаями дезертирства военнослужащих передовых частей 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) командованием 1 АК принято решение о развертывании в тылу указанного соединения оперативных групп так называемого «МГБ ДНР», которые будут исполнять функции «заградительных отрядов». Командирам «отрядов» предоставлено разрешение на применение оружия против «дезертиров», - сообщает украинская разведка.

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Как сообщал УНИАН, дезертирство в рядах боевиков становится системным явлением.