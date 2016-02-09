"ДНР" развернет вокруг Горловки "заградотряды" для борьбы с массовым дезертирством - разведка
Против боевиков, которые массово дезертируют из оккупированной Горловки, так называемое «МГБ ДНР» будет применять оружие.
Об этом говорится на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Читайте такжеНа оккупированном Донбассе более 50 российских военнослужащих умерли из-за гриппа - разведка
«В связи с массовыми случаями дезертирства военнослужащих передовых частей 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) командованием 1 АК принято решение о развертывании в тылу указанного соединения оперативных групп так называемого «МГБ ДНР», которые будут исполнять функции «заградительных отрядов». Командирам «отрядов» предоставлено разрешение на применение оружия против «дезертиров», - сообщает украинская разведка.
Читайте такжеВ Генштабе назвали число российских военных на оккупированном Донбассе
Как сообщал УНИАН, дезертирство в рядах боевиков становится системным явлением.