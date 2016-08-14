В зоне АТО за сутки ранены трое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один из украинских военных не погиб. Однако трое наших бойцов были ранены», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне АТО в Николаевке и Богдановке еще до рассвета произошли боевые столкновения. Во время этих длительных вооруженных провокаций диверсионные разведывательные группы открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Получив достойный отпор на обоих участках, враг отступил.