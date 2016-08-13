За минувшие сутки боевики на Донбассе 61 раз открывали огонь

Об этом сообщается в опубликованной на Facebook сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 13 августа.

В частности, 31 обстрел зафиксировано на Мариупольском,16 на Донецьком и 14 на Луганском направлениях.

Горячее всего было на Мариупольском направлении. Огнем из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские оккупанты вели вооруженные провокации в Водяном, Гнутовому, Старогнатовке, Широкином и Новогригорьевке. Минометный огонь открывался в Красногоровке и Марьинке. По всему участку фронта Широкино - Марьинка враг активно применял боевые машины пехоты, к тому же на этом направлении проявили себя снайперы. В районе Марьинки также біл зафиксирован огонь зенитных установок.

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На Донецком направлении с 82-мм минометов,крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противник открывал огонь по защитникам Невельского, Майорскую и Авдеевки. В Зайцевом враг вел гранатометний, а в Новоселовке второй - пулеметный огонь. В Луганском, кроме гранатометов и пулеметов, противник применил БМП. Боевые машины пехоты также проявили активность в Майорске. В Авдеевке зафиксирован снайперский огонь.

Вблизи Новоалександровки в Луганской области противник, нарушая Минские договоренности, применил тяжелую артиллерию и 120 мм минометы. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем огонь велся по укреплениям неподалеку Новозвановки, Станицы Луганской и Желтого. В Лопаскином и Старом Айдаре враг стрелял из гранатометов, а в Крымском из пулеметов крупного калибра. Под старым Айдаром оккупанты применили БМП.

Продолжается активное ведение противником воздушной разведки, в небе над нашими позициями зафиксировано 7 БПЛА.