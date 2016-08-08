В сети появилось видео перемещения российской техники в оккупированном Крыму
Очевидцы засняли на видео колонны с техникой, движущиеся по территории аннексированного полуострова.
Две записи из машины, которая встретила на крымских дорогах колонны военной техники, появились на видеохостинге YouTube.
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Согласно описанию, колонна российской техники двигалась по объездной дороге Симферополь-Ялта.
"Российские "Бастионы" везут на Старокрымский полигон", - отмечает автор под вторым видео.
Комплекс "Бастион" предназначен для поражения кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей.
Как сообщал УНИАН 7 августа оккупанты заблокировали работу пунктов пропуска на административной границе с Крымом. В тот же день заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелялов со ссылкой на слова очевидцев сообщал, что возле Армянска и Джанкоя заметили большие группы российской техники.
В разведке эти перемещения на полуострове связали с подготовкой оккупантов к учениям.
"На сегодня совпали во времени перемещения войск на полуострове, идет очень активная подготовка к обучению Кавказ-2016, которое будет проводить РФ в южном округе, к которому будут полностью вовлечены группировки, размещенные в Крыму", - сообщил Вадим Скибицкий.
В связи с действиями РФ на оккупированном полуострове в Украине повысили уровень угрозы.