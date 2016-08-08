Штаб АТО: Количество обстрелов боевиков по населенным пунктам возросло
Неспокойными выдались выходные для мирных жителей населенных пунктов, которые расположены неподалеку от линии разграничения сторон, сообщает штаб АТО.
"Незаконные вооруженные формирования стреляли по жилому сектору из минометов различных калибров. Зафиксирован даже, прилет специфических реактивных снарядов от переносных установок 9П132 "Град-П". Также боевики не гнушались "угостить" мирных жителей региона и из ручных противотанковых гранатометов, боеприпасы которых тоже наносят немалый ущерб как строениям, так и людям", - сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
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"От разрыва гранатометного выстрела получила ранение жительница Марьинки 1940 года рождения, которая проживает по улице Ленина (Сергея Прокофьева). Ее госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы города Курахово с диагнозом – осколочное ранение левого предплечья", - говорится в сообщении. По информации штаба, женщину прооперировали.
Все эти случаи разрушений зафиксированы военнослужащими украинской стороны СЦКК и соответствующие документы переданы представителям СММ ОБСЕ.
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"Следует отметить, что в последнее время количество обстрелов со стороны НЗФ по населенным пунктам, в частности жилищному сектору, увеличивается как по количеству, так и по «качеству». А использование реактивных снарядов, еще раз подтверждает факт, что незаконные вооруженные формирования ОРДО/ОРЛО «успешно» осваивают переносную реактивную систему «Град-П» и все чаще ее используют в своих провокационных и разрушительных действиях. Учитывая это, можно сделать предположение, что подобные «выходки» боевиков псевдореспублік направлены на дестабилизацию ситуации в регионе, а также они прилагают усилия заставить ВС Украины действовать в ответ и использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.