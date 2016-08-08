Штаб АТО: Количество обстрелов боевиков по населенным пунктам возросло

"Незаконные вооруженные формирования стреляли по жилому сектору из минометов различных калибров. Зафиксирован даже, прилет специфических реактивных снарядов от переносных установок 9П132 "Град-П". Также боевики не гнушались "угостить" мирных жителей региона и из ручных противотанковых гранатометов, боеприпасы которых тоже наносят немалый ущерб как строениям, так и людям", - сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"От разрыва гранатометного выстрела получила ранение жительница Марьинки 1940 года рождения, которая проживает по улице Ленина (Сергея Прокофьева). Ее госпитализировали в травматологическое отделение городской больницы города Курахово с диагнозом – осколочное ранение левого предплечья", - говорится в сообщении. По информации штаба, женщину прооперировали.

Все эти случаи разрушений зафиксированы военнослужащими украинской стороны СЦКК и соответствующие документы переданы представителям СММ ОБСЕ.

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"Следует отметить, что в последнее время количество обстрелов со стороны НЗФ по населенным пунктам, в частности жилищному сектору, увеличивается как по количеству, так и по «качеству». А использование реактивных снарядов, еще раз подтверждает факт, что незаконные вооруженные формирования ОРДО/ОРЛО «успешно» осваивают переносную реактивную систему «Град-П» и все чаще ее используют в своих провокационных и разрушительных действиях. Учитывая это, можно сделать предположение, что подобные «выходки» боевиков псевдореспублік направлены на дестабилизацию ситуации в регионе, а также они прилагают усилия заставить ВС Украины действовать в ответ и использовать оружие, запрещенное Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.