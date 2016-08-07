После покушения на Плотницкого силы "ЛНР" приведены в высшую степень боевой готовности - разведка
Пророссийские боевики самопровозглашенной "Луганской народной республики" приведены в высшую степень боевой готовности после покушения на главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого.
"В связи с покушением на Плотницкого противником проводятся контрдиверсионные мероприятия и приведены к высшей степени боевой готовности соединения и воинские части 2 АК (Луганск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.
СМИ также сообщают, что с сайта Плотницкого было удалено его аудиообращение, в котором он обвиняет в покушении спецслужбы Украины и США.
Как сообщал УНИАН, 6 августа в Луганске Плотницкий получил ранения в результате взрыва машины.
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В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали ранения, которые он получил в результате покушения, несовместимые с жизнью.
В Службе безопасности Украины назвали покушение на Плотницкого борьбой среди боевиков.
В свою очередь штаб АТО заявил, что украинские военные не причастны к покушению на Плотницкого.