После покушения на Плотницкого силы "ЛНР" приведены в высшую степень боевой готовности - разведка

"В связи с покушением на Плотницкого противником проводятся контрдиверсионные мероприятия и приведены к высшей степени боевой готовности соединения и воинские части 2 АК (Луганск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

СМИ также сообщают, что с сайта Плотницкого было удалено его аудиообращение, в котором он обвиняет в покушении спецслужбы Украины и США.

Как сообщал УНИАН, 6 августа в Луганске Плотницкий получил ранения в результате взрыва машины.

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В Главном управлении разведки Минобороны Украины назвали ранения, которые он получил в результате покушения, несовместимые с жизнью.

В Службе безопасности Украины назвали покушение на Плотницкого борьбой среди боевиков.

В свою очередь штаб АТО заявил, что украинские военные не причастны к покушению на Плотницкого.