Подрыв автомобиля главаря "ЛНР": травмы Плотницкого несовместимы с жизнью - разведка

Об этом в эфире "Громадського" сказал заместитель директора Департамента главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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"По данным разведки, действительно было покушение на жизнь Плотницкого. В результате он получил тяжелые ранения. Трудно сейчас говорить, что именно спровоцировало нападение. У него тяжелое состояние, это такие ранения, которые не совместимы с жизнью", - сказал Скибицкий.

По его словам, у разведки есть информация, что "сейчас идет борьба за власть и за финансовые потоки, которые может иметь лидер самоназванной "ЛНР".

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Как сообщал УНИАН, сегодня бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил, что Плотницкий находится в больнице в тяжелом состоянии из-за подрыва автомобиля.

По сообщению российских СМИ, взрыв произошел утром в Луганске. Позже советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил информацию о покушении Плотницкого.

У боевиков поспешили возложить ответственность на "украинских диверсантов", однако пресс-секретарь Администрации президента Александр Мотузяник заявил в ходе сегодняшнего брифинга, что украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого.