В течение дня боевики 11 раз обстреляли украинских военных - штаб АТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности. Одновременно противник преимущественно придерживается тактически минимального количества обстрелов позиций сил АТО в светлое время суток. В течение дня зафиксировано 11 случаев открытия огня по украинским позициям на Донбассе", - утверждается в сообщении.

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В частности, в штабе отметили, что на Донецком направлении под вражеские обстрелы из 120 и 82 мм минометов и гранатометов попали украинские воины в Авдеевке и Майорскую. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Невельскому и Троицкому.

На Мариупольском направлении террористы обстреляли опорные пункты сил АТО в Красногоровке. В Талаковке они применили минометы 82 мм калибра, а в Старогнатовке - стрелковое оружие. В Широкиному и Марьинке сегодня сохранялся относительный покой.

На Луганщине, сообщает штаб АТО, в течение дня продолжалось затишье.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Вадим Бакай сообщил, что российская сторона СЦКК впервые подтвердила обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.