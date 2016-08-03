В течение дня боевики 11 раз обстреляли украинских военных - штаб АТО
В течение дня контролируемые Россией боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции украинских военных.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Российские оккупационные войска продолжают нарушать Минские договоренности. Одновременно противник преимущественно придерживается тактически минимального количества обстрелов позиций сил АТО в светлое время суток. В течение дня зафиксировано 11 случаев открытия огня по украинским позициям на Донбассе", - утверждается в сообщении.
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В частности, в штабе отметили, что на Донецком направлении под вражеские обстрелы из 120 и 82 мм минометов и гранатометов попали украинские воины в Авдеевке и Майорскую. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по Невельскому и Троицкому.
На Мариупольском направлении террористы обстреляли опорные пункты сил АТО в Красногоровке. В Талаковке они применили минометы 82 мм калибра, а в Старогнатовке - стрелковое оружие. В Широкиному и Марьинке сегодня сохранялся относительный покой.
На Луганщине, сообщает штаб АТО, в течение дня продолжалось затишье.
Как сообщал УНИАН, ранее пресс-офицер украинской стороны Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Вадим Бакай сообщил, что российская сторона СЦКК впервые подтвердила обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.