Вооруженный солдат-контрактник, сбежавший из воинской части в зоне АТО, задержан в Донецкой области.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Отмечается, что на поиски военнослужащего, который вчера, 29 июля, самовольно оставил расположение в г. Марьинке с автоматом и четырьмя полными магазинами, были ориентированы все силы Нацполициии и Службы безопасности Украины.

Сообщение о происшествии поступило в полицию вчера в 16.50. Командование выявило отсутствие в воинской части 33-летнего солдата, который служил по контракту. Установлено, что мужчина является жителем Александровского района Донецкой области.

Полицейские незамедлительно организовали розыскные мероприятия, были оповещены все силовые структуры.

«Были задействованы наряды Нацгвардии и военной службы правопорядка. Менее чем за сутки разыскиваемый вооруженный военнослужащий был задержан и будет передан военной прокуратуре», - подчеркивается в сообщении.