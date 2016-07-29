Из воинской части в зоне АТО сбежал вооруженный автоматом "контрактник" (фото)

Он вооружен автоматом и имеет при себе 4 полных магазина с патронами, передает 112.ua.

Розыск военнослужащего продолжается, а ориентировка на него была передана полиции.

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По информации осведомленного источника, отрабатываются все версии по поводу местонахождения военнослужащего, не исключается, что он может находиться по месту своего проживания или перейти на сторону сепаратистов.