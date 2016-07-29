Из воинской части в зоне АТО сбежал вооруженный автоматом "контрактник" (фото)
23:35, 29 июля 2016Общество
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Из воинской части В2612 (Марьинка, Донецкая область) сегодня, 29 июля сбежал военнослужащий по контракту Лиснянский Анатолий Петрович 1983 года рождения.
Отрабатываются все версии по поводу местонахождения военнослужащего / Фото УНИАН
Он вооружен автоматом и имеет при себе 4 полных магазина с патронами, передает 112.ua.
Розыск военнослужащего продолжается, а ориентировка на него была передана полиции.
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По информации осведомленного источника, отрабатываются все версии по поводу местонахождения военнослужащего, не исключается, что он может находиться по месту своего проживания или перейти на сторону сепаратистов.
Фото: ДТП / Kiev.ua
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