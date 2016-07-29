На Луганщине военные ВСУ во время боя задержали россиянина-диверсанта

Как говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, задержали террориста 28 июля.

Установлено, что россиянин, комендант отдельной мотострелковой бригады террористической организации «ЛНР», находился в составе диверсионно-разведывательной группы, принимал участие в боевых действиях.

Он был задержан военнослужащими Вооруженных Сил Украины непосредственно во время боевого столкновения.

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в деятельности террористической организации) - санкция стасьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

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Следственным судьей Северодонецкого городского суда Луганской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся необходимые следственные действия.