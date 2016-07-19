Боевики на Донбассе активизируют обстрелы для провокации сил АТО на ответные действия - Минобороны

Такое мнение высказал начальник Управления прессы и информации Минобороны Украины Богдан Сеник в эфире телеканала "112 Украина".

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"В настоящее время указанные провокации осуществляются с целью продемонстрировать и спровоцировать на ответные действия ВСУ, а также силы и структуры, вовлеченные в проведение АТО, чтобы спровоцировать на нарушение Минских договоренностей", - сказал Сеник.

Он отметил, что такая тенденция наблюдалась накануне встреч и переговоров, которые имеют важный характер, в частности, накануне саммита НАТО.

"МОУ ждет оперативной реакции ОБСЕ по поводу последних нарушений Минских договоренностей со стороны боевиков. Работает наблюдательная миссия и представители ОБСЕ, и мы ожидаем эту оперативную и немедленную реакцию представителей ОБСЕ по фиксации этих чрезвычайных нарушений, провокаций, которые наблюдаются в последнее время", - сообщил Сеник.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 78 раз открывали огонь по подразделениям сил АТО. В результате погибли 7 украинских военнослужащих, еще 14 были ранены.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Муженко заверил, что реакция на гибель украинских военных в зоне АТО будет адекватной.