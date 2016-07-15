В разведке рассказали об усилении передовых подразделений боевиков на четырех направлениях в зоне АТО

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Facebook.

Читайте такжеВ Марьинке и Красногоровке боевики применили 152-мм артиллерию и 122-мм самоходные установки - штаб

Как пояснили в управлении, группировки российских оккупационных войск продолжает усиление и ротацию передовых подразделений, пополненияе боеприпасов и фортификационное оборудование позиций на Славянском, Донецком, Новоайдарском и Северодонецком направлениях.

Так, на Славянском направлении осуществляется подготовка к активизации боевых действий в районе так называемого Светлодарского выступа.

Кроме того, разведка зафиксировала перемещение колонн военной техники в направлениях Дебальцево – 14 грузовых автомобилей и два микроавтобуса с личным составом, три грузовых автомобиля с боеприпасами и Горловки – 27 грузовых автомобилей с боеприпасами и четыре с продовольствием.

На Донецком направлении в Ясиноватую перемещен 31 грузовой автомобиль с личным составом и боеприпасами. Кроме того, указано, что в минометную батарею «1-го мотострелкового батальона (Спартак) 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1-го армейского корпуса (Донецк)» вооруженных сил РФ подвезены мины для 120-мм минометов.

В районе Александровки провели ротацию передовых подразделений «100-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1-го армейского корпуса» и пополнен боекомплект.

На Новоайдарском направлении в район Раевки перемещен огневой взвод гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона и два мотострелковых подразделения «2-й отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2-го армейского корпуса (Луганск) вооруженных сил РФ», а на Северодонецком направлении в район Калиновой перемещены в двух мотострелковых и танковую роту «6-го отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2-го армейского корпуса, и в район Первомайска – огневой взвод гаубичной артиллерийской батареи из состава полка.