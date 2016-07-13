У Кучмы рассказали о требованиях Украины создать в ТКГ подгруппу по восстановлению контроля над украинско-российской границей

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер написала на своей странице в Facebook.

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"Во время заседания Трехсторонней контактной группы украинская сторона в очередной раз подчеркнула: краеугольным камнем Минских соглашений являются проблемы безопасности, основная составляющая данного блока вопросов – контроль за украинско-российской границей. В нынешней ситуации невозможно говорить о выборах на неподконтрольной Украине части Донбасса. Именно поэтому Украина категорически настаивает на создании подгруппы по восстановлению контроля Киева над украинско-российской государственной границей", - заявила пресс-секретарь Кучмы.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Минске проходило заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.