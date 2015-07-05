На горе Карачун установлен памятный знак погибшим украинским военным (фото)

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В частности, 5 июля на горе Карачун состоялся митинг к годовщине освобождения от пророссийских бандформирований Славянска и Славянского района Донецкой области.

«В митинге, который проходил у памятного знака на месте гибели украинских воинов-освободителей, приняли участие представители областной военно-гражданской администрации, исполнительной власти города и района, военнослужащие ‑ участники АТО, духовенство, учащаяся молодежь, представители СМИ», - говорится в сообщении.

Присутствующие поблагодарили украинских военных за мирное небо и возложили к мемориалу венки и цветы.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году 24 июня под Славянском возле горы Карачун террористы сбили украинский военный вертолет Ми-8. Погибли 9 военнослужащих, в том числе 3 члена экипажа.

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Месяцем ранее, 29 мая, в районе горы Карачун террористами из русского оружия ПЗРК был сбит вертолет, который вез военных для ротации - 14 наших военных погибли вместе с генералом Кульчицким.