Боевики из минометов и гранатометов обстреляли позиции сил АТО возле Авдеевки
За минувшие сутки российские оккупационные войска вновь нарушали Минские соглашения. Боевики 48 раз обстреливали позиции сил АТО, в том числе из запрещенного оружия.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На донецком направлении зафиксировано 28 случаев ведения огня. В частности в Луганском враг применил артсистеми 122 мм калибра и 120 мм минометы. Самыми горячими точками остаются наши позиции вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое, Троицкое и Авдеевка, где противник применял 120-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", - отметили в пресс-центре.
Читайте такжеПровал наступления боевиков на Светлодарской дуге: в ИС рассказали подробности (видео)На мариупольском направлении зафиксировано 19 вражеских обстрелов. В районе Красногоровки российские оккупанты обстреляли наших воинов из запрещенных Минскими соглашениями 120 мм минометов. Под огнем оказались позиции сил АТО в Талаковке, Новотроицком и Березовом.
"В Луганской области сутки прошли более-менее спокойно. Зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия в районе Попасной", - подытожили в пресс-центре.