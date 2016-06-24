В ОБСЕ рассказали о препятствиях со стороны боевиков: в 6 раз чаще, чем украинские войска

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

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"С начала года те, кто контролирует территории (Донбасса - УНИАН), которые не контролируются правительством Украины, ограничивали свободу передвижения наших наблюдателей в 6 раз чаще, чем государственные войска", - констатировал Хуг.

"Ограничение свободы передвижения за пределами территории, контролируемой правительством Украины, создание радиопомех, огонь по нашим беспилотникам и обстрел миссии свидетельствует о том, что происходят согласованные действия, направленные на препятствование СММ ОБСЕ в выполнении ее работы. Это означает также непонимание определенными ответственными лицами характера деятельности СММ ОБСЕ", - отметил он.