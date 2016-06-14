Порошенко призвал подготовить инфраструктуру, чтобы при необходимости развернуть партизанское движение

Об этом он сказал во время научно-практической конференции "Уроки гибридной войны: военные аспекты", которая проходит в Генеральном штабе Министерства обороны Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.

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Он выразил убеждение, что следует подготовить инфраструктуру и соответствующую материально-техническую базу для того, чтобы иметь возможность при необходимости оперативно развернуть партизанское движение.

Также президент считает необходимым оптимизировать работу предприятий оборонно-промышленного комплекса государства, создать новые мощности и производства, наладить выпуск новейших вооружений.

Глава государства поручил по итогам работы составить проекты решений и вынести их на заседание СНБО и передать на рассмотрение правительства.

«Защита государства - не только задача президента и Генштаба, но и каждого гражданина Украины», - резюмировал Порошенко.