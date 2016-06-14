Порошенко призвал подготовить инфраструктуру, чтобы при необходимости развернуть партизанское движение
Президент Украины Петр Порошенко акцентирует на необходимости подготовки инфраструктуры и материальной базы для оперативного развертывания в случае необходимости партизанского движения.
Об этом он сказал во время научно-практической конференции "Уроки гибридной войны: военные аспекты", которая проходит в Генеральном штабе Министерства обороны Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе президента.
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Он выразил убеждение, что следует подготовить инфраструктуру и соответствующую материально-техническую базу для того, чтобы иметь возможность при необходимости оперативно развернуть партизанское движение.
Также президент считает необходимым оптимизировать работу предприятий оборонно-промышленного комплекса государства, создать новые мощности и производства, наладить выпуск новейших вооружений.
Глава государства поручил по итогам работы составить проекты решений и вынести их на заседание СНБО и передать на рассмотрение правительства.
«Защита государства - не только задача президента и Генштаба, но и каждого гражданина Украины», - резюмировал Порошенко.