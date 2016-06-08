Боевики осуществили 15 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе, "наиболее горячо" было на Мариупольском направлении

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

Отмечается, что «наиболее горячо сегодня было на Мариупольском направлении, где, начиная с полуночи, враг почти час вел огонь из 122-мм САУ по нашим опорным пунктам в районе Новотроицкого. В течение ночи еще четыре раза пророссийские бандформирования обстреляли защитников Новотроицкого из минометов калибра 82 мм и тяжелых минометов калибра 120 мм».

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По укреплениям вблизи Павлополя боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм, а в районе Марьинки - из стрелкового оружия.

По данным штаба, на Донецком направлении под минометным огнем оказались бойцы ВСУ на окраинах Авдеевки и возле шахты Бутовка. Также активно действовали снайперы рядом с Ленинским и Авдеевкой.

«В 14.00 незаконные вооруженные формирования пророссийских наемников осуществили обстрел Путиловки из 122-мм самоходной артиллерийской установки. Боевики вели огонь со стороны временно оккупированной Крутой Балки», - говорится в сообщении.

«Это очередная провокация российско-оккупационных войск, направленная на дискредитацию Украины и ее Вооруженных Сил и грубое нарушение существующих Минских договоренностей», - заявили в штабе АТО.