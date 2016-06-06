Боевики используют российское экспериментальное оружие против украинских военных - Тандит

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

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"Накануне погибли трое наших ребят, морские пехотинцы, молодые ребята. Когда произошла трагедия, мы зафиксировали, что как раз они были убиты. Использовали оружие, фактически экспериментальное, огнемет с кумулятивным действием. Был уничтожен наш взводный пункт, и когда мы обнаружили это оружие, мы увидели, что оно было изготовлено в России в 2012 году", - отметил он.

Ранее секретарь СНБО Турчинов заявлял, что войска РФ отрабатывают новые схемы по проведению сухопутных операций на Донбассе.