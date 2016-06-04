Боевики 22 раза обстреляли украинских защитников: из БМП, зенитных установок и минометов

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр штаба АТО.

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«Обстреляв ночью из минометов наши укрепления в районе Березового, противник продолжил прибегать к вооруженных провокаций на Мариупольском направлении. Позиции неподалеку Павлополя и Широкино днем четыре раза попадали под минометный огонь калибра 82 мм», - говорится в сообщении.

В пресс-центре также добавляют, что из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем боевики несколько раз обстреливали украинских воинов неподалеку от Водяного.

Рядом с Широкиним, Гнутовим и Мар'їнкою велся огонь из стрелкового оружия, а в районе Красногоровки действовал снайпер.

«С окраин Донецка боевики обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки и Песков из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а рядом с Опытным по позициям наших бойцов российские наемники вели огонь из вооружения БМП-2, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов», - подчеркивают в штабе.