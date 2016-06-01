Украинские военные показали позиции боевиков вблизи поселка-призрака Широкино (видео)
12:01, 01 июня 2016Война
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Украинские военные сняли с воздуха позиции пророссийских боевиков в районе поселка Широкино.
Дрон снял позиции боевиков в районе Широкино / Скриншот
Их украинским военным удалось снять с воздуха, передает Радио Свобода.
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"Окопы российско-сепаратистских сил вблизи поселка-призрака Широкино на Донетчине расположены за несколько сотен метров от позиций украинских бойцов", - говорится в описании к видео.
Отмечается, что здания вблизи Азовского моря практически уничтожены огнем артиллерии и танков.
Ранее в сети появилось видео боя украинских военных и пророссийских боевиков в промзоне Авдеевки.
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