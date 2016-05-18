За минувшие сутки в зоне АТО ранены 10 украинских военных - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, 10 украинских военнослужащих получили ранения на Донецком и Мариупольском направлениях.

Как сообщалось, нарушения режима тишины фиксируются фактически вдоль всей линии разграничения на Донбассе, боевики все чаще применяют тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Вчера они снова применили ударный беспилотник и тяжелую артиллерию.