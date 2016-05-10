Опрос: 74% бойцов АТО уверены в том, что на Донбассе они воюют с "гибридными" войсками России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Олег Грунтковский сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, согласно результатам опроса, проведенного в Вооруженных силах Украины, 74% военнослужащих уверены в том, что они воюют с «гибридными» подразделениями ВС РФ.

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Также 74% военнослужащих определили свой коллектив как сплоченный единой целью защиты государства; 64% военнослужащих выразили доверие непосредственным командирам.