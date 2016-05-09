Наличие тяжелого вооружения в Луганске и Донецке накануне парадов нарушает Минские соглашения - ОБСЕ
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине заявляет, что не посещала военные парады, но наличие тяжелого вооружения в Донецке и Луганске на парадах есть нарушением Минских соглашений.
Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Фейсбуке.
"СММ не посещала военные парады, однако осуществляла мониторинг общей ситуации с безопасностью на местах. ОБСЕ уважает право людей отмечать события культурного, религиозного или исторического значения", -говорится в сообщении.
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Также добавляется, что "на СММ возложена задача наблюдать за соблюдением режима прекращения огня и других пунктов Минских соглашений, включая отвод вооружений и наличие тяжелого вооружения в Луганске и Донецке накануне парадов по случаю 9 мая, что является нарушением Минских соглашений и несет угрозу людям".
Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подчеркивает, что размещение тяжелого вооружения в Донецке перед 9 мая нарушает Минские соглашения и несет угрозу местным жителям.