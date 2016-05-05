Размещение тяжелого вооружения в Донецке накануне 9 мая нарушает Минские соглашения - ОБСЕ
Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг подчеркивает, что размещение тяжелого вооружения в Донецке перед 9 мая нарушает Минские соглашения и несет угрозу местным жителям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Хуг сказал на брифинге в Киеве.
"Все имеют право на свое культурное и историческое прошлое, на свое наследие, и особенно, когда речь идет о праздновании Дня победы 9 мая. Тяжелое вооружение внутри большого города - это не только неуважение, но и просто нарушение Минских соглашений, и это несет угрозу людям, которые живут на этих территориях", - подчеркнул Хуг.
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По его словам, наблюдатели миссии ОБСЕ уже зафиксировали размещение тяжелого вооружения в Донецке, которое нарушает Минские соглашения.
"Типы вооружения, которые мы там видели, они не могут быть в этой зоне, это не разрешено", - заявил Хуг.