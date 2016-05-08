Боевики сегодня 5 раз нарушили режим тишины – штаб АТО

В зоне проведения антитеррористической операции боевики сегодня 5 раз нарушили режим тишины.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

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«Самыми горячими точками остаются участки линии разграничения возле временно оккупированного Донецка и на Мариупольском направлении. В частности, боевики обстреляли из стрелкового оружия наши опорные пункты в районе Марьинки, а вблизи Тарамчука, кроме стрелкового оружия, противник применял гранатометы», - сказано в сообщении.