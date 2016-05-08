Сутки в зоне АТО: боевики применяли пулеметы, минометы, гранатометы и БМП

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики применяли против украинских бойцов крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, минометы и БМП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"На Донецком направлении боевики продолжают нагло нарушать перемирие в районе Авдеевки. Обстрелы начались с 10 часов утра и продолжились с перерывами до 7 часов вечера ", - отметил Мотузяник.

По его словам, незаконные вооруженные формирования в основном применяли стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы.

"Также неспокойно было у поселка Луганское на Светлодарской дуге. Кроме указанного оружия, враг осуществлял обстрелы с БМП", - добавил пресс-секретарь.

На Луганском направлении вчера не зафиксировали ни одной провокации боевиков.

На Мариупольском направлении боевики сосредоточили огонь по украинским позициям вблизи села Тарамчук, стреляя из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а также запрещенных Минскими договоренностями 120-миллиметровых минометов.

"Еще одна провокация со стороны российских наемников произошла в районе Широкино", - добавил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, боевики за прошедшие сутки 12 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции, ни один украинский военный не погиб, один был ранен.