За сутки в зоне АТО один боец получил ранение

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

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«За прошедшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб, однако один боец получил ранения. Это произошло на Мариупольском направлении вблизи села Тарамчук», - сказал он.

Раненого доставили в больницу в Мариуполь.

Напомним, боевики за прошедшие сутки 12 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО трое украинских военнослужащих получили ранения, погибших не было.