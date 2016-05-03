В рейсовом автобусе "Красноармейск-Днепропетровск" изъяли гранатомет и боеприпасы

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

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"2 мая в пять вечера во время несения службы на блокпосту работники полиции совместно с СБУ остановили автобус "Эталон", в салоне которого обнаруженs 3 корпуса гранат Ф-1 и 7 корпусов гранат РГД-5, 13 запалов к гранатам типа УЗРГМ, 2 механических детонатора и 3 детонатора электрических, 1 подствольный гранатомет и 2 подствольные гранаты к нему", - говорится в сообщении.

Боеприпасы были найдены в салоне возле задних дверей в сумке.

По словам водителя автобуса, в этот день на автовокзале в Красноармейске Донецкой области к неизвестному ему мужчине, который собирался ехать на этом автобусе, подошли сотрудники военной службы правопорядка и после общения задержали мужчину. Вероятно, найденная сумка принадлежит ему.

На место события вызвали следственно-оперативную группу Межевского отделения полиции.

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Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.