На Донетчине задержали 9 боевиков "ДНР" - Аброськин

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

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"Усиленный вариант несения службы полицией Донетчины в предпраздничные и праздничные дни дает результат. Во-первых, нарушений общественного порядка не было зарегистрировано. Во-вторых, активные оперативно-розыскные мероприятия позволили установить и задержать 9 боевиков "ДНР", объявить подозрение за совершение правонарушений - 8 лицам, в отношении 5 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметил он.