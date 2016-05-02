На Донетчине задержали 9 боевиков "ДНР" - Аброськин
14:28, 02 мая 2016Война
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В Донецкой области в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали 9 боевиков так называемой "ДНР".
В Донецкой области задержаны 9 боевиков "ДНР" / facebook.com / Vyacheslav.Abroskin
Об этом начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.
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"Усиленный вариант несения службы полицией Донетчины в предпраздничные и праздничные дни дает результат. Во-первых, нарушений общественного порядка не было зарегистрировано. Во-вторых, активные оперативно-розыскные мероприятия позволили установить и задержать 9 боевиков "ДНР", объявить подозрение за совершение правонарушений - 8 лицам, в отношении 5 из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметил он.
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