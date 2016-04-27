Миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения Минских соглашений со стороны боевиков на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии за 26 апреля, опубликованном сегодня.

"В нарушение связанном с отводом (вооружения), Специальные мониторинговая миссия видела 11 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира»(100-мм) в контролируемом «ДНР» селе Зеленое (28 км к востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.

В Луганске миссия ОБСЕ продолжает фиксировать размещение семи танков Т-72, семи 122-мм ракетных систем залпового огня БМ-21 "Град", семи 122-мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и десяти гаубиц на буксире (пять 152-мм 2A65 Мста-Б и пять 122-мм Д-30).

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Кроме того, за пределами соответствующих определенных мест для отвода тяжелого вооружения от линии разграничения и за пределами мест хранения этого вооружения, миссия ОБСЕ заметила 12 танков Т-64 на военном полигоне в контролируемом боевиками «ЛНР» поселке Успенка (23 км к юго-западу от Луганска ) и 30 танков на военном полигоне в контролируемом боевиками «ЛНР» селе Круглик (32 км к юго-западу от Луганска).

Как сообщал УНИАН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет о высоком уровне насилия, который наблюдатели фиксируют в Донецкой области.