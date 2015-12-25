Под Еленовкой боевики согнали на антиукраинский митинг женщин и детей

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Сегодня, 25 декабря, в н.п. Еленовка, что на временно оккупированной пророссийскими боевиками территории Донбасса, главари так называемой «ДНР» организовали антиукраинский митинг. Участники митинга, среди которых есть женщины и дети, были доставлены пятью автобусами из Донецка. После проведения митинга его участники отправились пешком к линии разграничения сторон с плакатами, на которых написано: «Украина нарушает Минские договоренности», - говорится в сообщении.

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В пресс-центре заявили, что о данном факте руководство АТО оперативно проинформировало представителей миссии ОБСЕ, Национальную полицию и Государственную пограничную службу Украины для принятия всех необходимых мер по противодействию этой заранее спланированной провокации.

«Обращаемся к инициаторам противоправной акции: если среди мирных жителей, которых они силой или обманом заставили принять участие в этом постановочном действе, будут пострадавшие, вся ответственность ляжет на плечи организаторов и так называемого правительства «ДНР», - отметили в штабе АТО.