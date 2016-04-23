Украина проинформировала ОБСЕ о наличии танков, "Градов" и САУ в районах Донецка, Спартака и Артемовска

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По данным разведки, сохраняется активность противника на Донецком направлении. В районе н.п.Авдеевка сохраняется высокая интенсивность обстрелов позиций сил АТО, в т.ч. с применением 82-мм минометов.

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«В восточной части н.п.Ясиновка (в хозяйственных постройках) подтверждено нахождение гаубичной самоходной артиллерийской батареи 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток зафиксировано 19 обстрелов из стрелкового оружия, гранатометов и 82-мм минометов, из них: один – Счастье (Новоайдарское направление); три – Трёхизбенка (Северодонецкое направление); один – Зайцево (Славянское направление); пять – Авдеевка, Марьинка (Донецкое направление); четыре – Березовое (Волновахское направление); пять – Широкино (Мариупольское направление).