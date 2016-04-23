Боевики снизили интенсивность обстрелов, однако применяют запрещенное оружие - штаб

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, боевики незаконных вооруженных формирований нарушают режим тишины, применяя против сил АТО запрещенное оружие.

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Как отмечается, количество обстрелов украинских подразделений по сравнению с аналогичным периодом прошлых суток уменьшилась с 30 до 19.

"Из минометов калибра 82 мм пророссийскими наемниками было нанесено 5 огневых ударов. Три из них по защитникам Авдеевки, по одному в районах Счастья и Зайцево. Во время обстрелов наших позиций вблизи Трехизбенки, Широкино и Березового враг использовал автоматические гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, с целью обороны украинские военнослужащие вынуждены были 9 раз открывать огонь в ответ.