В Славянске задержали бывшего милиционера-пропагандиста террористов "ДНР" (видео)
В Славянске задержали бывшего милиционера, который во время пребывания в России перепрофилировался в пропагандиста террористов.
Как сообщает пресс-центр СБУ, бывший сотрудник органов внутренних дел присоединился к террористам в мае 2014 года, дежурил на блокпостах на окраинах Славянска. После освобождения города украинскими войсками он бежал сначала на неконтролируемую Украиной территорию, а затем в Российскую Федерацию.
"В России боевик перепрофилировался на пропагандиста, размещая в интернете материалы, которые популяризируют террористическую организацию "ДНР" или дискредитируют Украину", - говорится в сообщении.
Впоследствии предатель решил вернуться на родину, но его задержали сотрудники СБ Украины.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
СБУ совместно с полицией проводит неотложные оперативно-следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности задержанного и мотивы, побудившие его вернуться в Славянск.