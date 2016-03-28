На Луганщине задержали подозреваемого в убийстве троих украинских военных боевика (видео)
11:58, 28 марта 2016Война
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В Луганской области 26 марта сотрудники СБУ совместно с Нацполицией и ВСУ задержали боевика террористической организации "ЛНР", подозреваемого в убийстве трех украинских военных.
На Луганщине задержали подозреваемого в убийстве трех украинских военных боевика / УНИАН
Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, в течение октября 2014 - марта 2015 года участник бандформирования "Призрак" принимал активное участие в боевых действиях против украинских подразделений.
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Также он подозревается в убийстве трех украинских военнослужащих в Дебальцево (Донецкая область) в феврале 2015 года.
Национальная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
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